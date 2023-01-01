OKI ile verimli çalışma

OKI Europe sponsorluğunda, akıllı MFP’ler aracılığıyla hazırlanan yeni inceleme raporu.

OKI Europe sponsorluğunda, akıllı MFP’ler aracılığıyla uygun maliyetli baskı ve belge yönetimi üzerine hazırlanan yeni inceleme raporuna göre dokümanla ilgili zorluklar, çalışanlar için zaman kaybına neden oluyor ve her yıl yüzde 20 verimlilik kaybı yaşamalarında önemli bir rol oynuyor. OKI Europe Ltd. Genel Müdürü Terry Kawashima, OKI Europe’un geniş kapsamlı akıllı MFP portföyünün, işletmelerin verimliliği artırmak amacıyla belge kullanma, yönetme ve işleme yöntemlerini geliştirmesini sağlayan çeşitli araçlar sunduğunu kaydetti.