OKI, Milano’da yeni akıllı cihaz ve çözümlerini tanıttı

OKI, küçük işletmelerin ve bireysel kullanıcıların da dijital dünyanın avantajlarından yararlanmasını sağlayan yeni ürün ve çözümlerini Milano’da düzenlenen “Akıllı (Smart) renkli çözümler” toplantısı ile tanıttı.