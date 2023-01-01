OKI, Milano’da yeni akıllı cihaz ve çözümlerini tanıttı
OKI, küçük işletmelerin ve bireysel kullanıcıların da dijital dünyanın avantajlarından yararlanmasını sağlayan yeni ürün ve çözümlerini Milano’da düzenlenen “Akıllı (Smart) renkli çözümler” toplantısı ile tanıttı.
OKI Europe Genel Müdürü Terry Kawashima, OKI tarafından 3 yıl önce belirlenen strateji doğrultusunda hem profesyonel baskı, hem de ofis çözümleri pazarlarında genişlemenin sürdüğünü, bu stratejinin bir parçası olarak OKI ve iş ortakları tarafından yeni ofis ürünleri ve çözümleri geliştirildiğini söyledi.
OKI Europe Genel Müdürü Terry Kawashima, OKI tarafından 3 yıl önce belirlenen strateji doğrultusunda hem profesyonel baskı, hem de ofis çözümleri pazarlarında genişlemenin sürdüğünü, bu stratejinin bir parçası olarak OKI ve iş ortakları tarafından yeni ofis ürünleri ve çözümleri geliştirildiğini söyledi.