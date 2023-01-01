OKSİJEN Avrupa’ya teknoloji ihracına devam ediyor

Vodafone Türkiye bünyesinde inovasyon faaliyetlerini sürdüren OKSİJEN, Avrupa’ya ihraç ettiği lokasyon bazlı servislere bir yenisini ekledi.

OKSİJEN mühendisleri tarafından geliştirilen mobil şebeke konumlandırma ürünü (GMLC), İtalya’da devreye alındı. Sistem, 112 no’lu acil aramalar sonrasında abonenin o anda bulunduğu lokasyonu belirleyip Acil Arama Merkezi’ne bildiriyor. OKSİJEN Genel Müdürü Murat Ekşioğlu, “Vodafone Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olarak, Türkiye mobil iletişim sektörünün ufkunu genişletiyoruz” dedi.

