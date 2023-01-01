OMSAN’dan yeni yılda yeni yüz

OMSAN, yepyeni tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle yeni web sitelerini yayına aldı.

Müşterilerine sunduğu esnek, dinamik ve yaratıcı lojistik çözümleriyle Türkiye’nin en yenilikçi şirketlerinden OMSAN, yepyeni tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle yeni web sitelerini yayına aldı. Yenilenen OMSAN web siteleri, lojistik sektörüyle ilgilenen herkesin aradığı birçok bilgiyi tek bir yerde rahatlıkla bulabileceği şekilde hazırlandı ve tüm mobil cihazlara uygun boyutlarda görüntülenebiliyor. OMSAN’ın yenilenen web sitelerine www.omsan.com ve www.arabamtatilde.com adresinden ulaşabiliyor.