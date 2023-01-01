Ön ödeme dolandırıcılığına dikkat

Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in tespitlerine göre, aldatıcı e-postalar yoluyla gerçekleşen ön ödeme dolandırıcılığında bu kez Suriye’deki acılı gelişmeler kullanılıyor.

E-posta kutunuza, Suriye’deki savaştan kaçan bir kişiden gönderilmiş gibi görünen bir mesaj geliyor. Oldukça acıklı bir hikayeyi barındıran mesajda, ilgili kişiye yardım edilmesi durumunda, büyük kazanç vaat ediliyor. “Para talep eden, ödül veya kolay kazanç vaadeden e-postaları dikkate almayın“ diyen ESET uzmanları, “Bilgisayarınızda spam filtesi ya da bu tür filtrelere sahip güncel bir güvenlik yazılımı kullanın. O zaman da zaten bu tür e-postalara büyük ölçüde maruz kalmazsınız” dedi.