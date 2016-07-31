Önce şifre sonra iş!

Global antivirüs kuruluşu ESET’in şirketlere yönelik ESET Enpoint Security yazılımı, kurumsal yapıları hedef alan zekice tasarlanmış tehditlere karşı çok güçlü bir savunma hattı oluşturuyor.

ESET, bu savunma hattının mobil tarafını güçlendiren çift faktörlü koruma uygulaması ESET Secure Authentication’ı (ESA), yüzde 90’a varan fırsat indirimiyle sunuyor. Kampanya, 31 Temmuz 2016 tarihine kadar halihazırda Endpoint ürünü kullanan, yeni ürün alan veya yenileme yapan kurumlar için geçerli. ESA, tıpkı online bankacılık işlemlerinde olduğu gibi şirket verilerine ulaşmak isteyen kişinin cep telefonuna tek kullanımlık şifre iletiyor, sadece bu şifre sayesinde şirket ağına erişim sağlanabiliyor.