Önder: 1 milyon rekoru kırılabilir

İklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından Daikin Türkiye’nin CEO’su Hasan Önder, klima sektöründe bu yıl yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Temmuz ayı itibariyle artan hava sıcaklığı ve yüksek nem oranlarının klima talebini harekete geçirdiğini belirten Önder, satışlarda 2011 yılındaki 1 milyon adetlik rekorun bu yıl egale edilebileceğine dikkat çekti. Önder, Temmuz ayı itibariyle klima satışlarında geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 20’lik artış gözlemlediklerini , özellikle Güneydoğu Anadolu, Ege ve Çukurova Bölgeleri ile Antalya, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde klima talebinde büyük bir artış yaşandığını söyledi.