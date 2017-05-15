Oyunun mutfağında yeni macera başlıyor

ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde, 2008 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk tematik ön kuluçka merkezi olan ATOM, bu yıl da yeni ekiplerini kabul etmeye hazırlanıyor.

Başvurularını 15 Mayıs 2017 günü mesai bitimine kadar kabul edecek olan ATOM’a bu yıl ekibi olmayan bireyler de başvurabiliyor. Tüm başvurular proje fikri, ekip yapısı ve ekip vizyonu çerçevesinde değerlendiriliyor. ATOM’a başvurmak için http://atom.odtuteknokent.com.tr adresindeki başvuru formunu doldurmak gerekiyor.