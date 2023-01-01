Panasonic-Volkswagen’den mobil test çözümü

Panasonic ile Volkswagen, yepyeni dayanıklı ve çok yönlü bir Otomotiv Mobil Test Çözümü (AMTS) yaratmak için işbirliği yaptı.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Avrupa Proje Müdürü Gunnar Samsen, “Amacımız yalnızca tüm teknik gereklilikleri yerine getirmek değil, aynı zamanda gelecekteki uygulamalarda kullanılabilecek şekilde ürünü iyileştirmek ve üretim bandında çalışanların işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamak için bir şekil faktörü geliştirmekti” dedi.