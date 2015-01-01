Paraşüt’e “Yılın SaaS Girişimi” Ödülü

İnternet ve teknoloji sektöründe gelenek haline gelen Webrazzi Ödülleri’nin 2015 yılı kazananları açıklandı.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için geliştirilen web tabanlı finansal yönetim uygulaması Paraşüt, Webrazzi Yılın SaaS Girişimi ödülünü aldı. Paraşüt Kurucu Ortağı Sean X. Yu, “2014 Haziran’dan bu yana küçük ve orta ölçekli işletmelere web tabanlı fatura ve finansal yönetim hizmetini sunuyoruz. Emin adımlarla büyüyor ve hizmetlerimizin kapsamını her geçen gün daha da genişletiyoruz. Bugüne kadar 50 bin işletmeye ulaştık. Her ay yüzde 20-30 oranında büyüyoruz. 2016 sonuna kadar 200 bin işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Sean X. Yu, bu ödülün 2016’da kazandıkları ikinci ödül olduğunu söyledi.