Paslanmaz çelikte ThyssenKrupp Materials Turkey imzası

Paslanmaz çelik ürünler, endüstriyel malzemeler ve hammaddelerin dağıtımıyla lojistik hizmetlerinde 40 ülkede 500 şubesiyle dünyanın önde gelen kuruluşlarından ThyssenKrupp Materials International, ThyssenKrupp Materials Turkey adıyla Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı.

Kuruluş, yakın gelecekte tüm sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu alüminyum, karbon çelik ve endüstriyel plastikler gibi diğer ürün gruplarında da müşterilerine özel çözümler sunacak bir “Malzeme Tedarik Merkezi” oluşturmayı hedefliyor.