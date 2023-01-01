Patent liginde Koç Topluluğu şirketleri damgası

Dördüncüsü düzenlenen Türk Patent Ödülleri Töreni’ne Koç Topluluğu Şirketleri damgasını vurdu.

Patent liginin birincisi Arçelik, ikincisi Ford Otosan olurken, ödülleri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Arçelik ayrıca “En çok Uluslararası Patent Başvurusu Yapan Şirket” ödülüne layık görüldü. Patent liginin beşincisi Otokar’ın ödülünü ise Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı Kudret Önen aldı. Koç, “Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlerken ülkemizin geleceği adına Ar-Ge, inovasyon ve fikri haklar yönetim programlarının yaygınlaşmasına büyük önem veriyoruz” dedi.