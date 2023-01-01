Pegasus ve Multinet UP iş ortaklığı

Pegasus Hava Yolları, Multinet UP ile dünyada ilk olacak bir iş ortaklığına imza atıyor.

Yeni iş ortaklığıyla Pegasus misafirleri yurtiçi uçuşları sırasında Pegasus Cafe ödemelerini Multinet kartları ile gerçekleştirebilecek. Pegasus Hava Yolları Yer İşletme Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Uğurluteğin, “Misafirlerimizin özellikle iş seyahatleri sırasında çok önemli bir ödeme kanalı olacak olan Multinet UP ile akıllı yemek kartı teknolojisi uçak içinde yerini alıyor” dedi. Multinet Up Pazarlama Direktörü İzzet Özveren, “İş ortağımız Pegasus Hava Yolları ile dünyada ilk kez havada offline, karada online çalışan yemek kartı sistemini geliştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.