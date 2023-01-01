Pınar Su’dan yeni kaynak yatırımı

Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa’nın İnegöl ilçesinde Uludağ’daki yeni kaynak yatırımının ilk fazını tamamladı.

Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa’nın İnegöl ilçesinde Uludağ’daki yeni kaynak yatırımının ilk fazını tamamladı, kaynaktaki yeni tesisinde damacana su üretimine başladı. Madran, Gökçeağaç ve Akçaağaç kaynaklarının ardından 4. kaynağını üretime alan Pınar Su, yeni kaynağı Uludağ için toplamda 70 milyon TL yatırım gerçekleştirecek. Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, 2017’de yeni tesislerinde, farklı kategorilerde yeni ürünlerin de üretimini yapmayı planladıklarını açıkladı.