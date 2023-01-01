Posco Assan TST kalitesini tescilledi

Posco Assan TST Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarını aldı.

Yıllık 300 bin ton paslanmaz çelik üretimiyle Türkiye paslanmaz çelik sektöründe öne çıkan Posco Assan TST, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını aldı. Posco Assan TST Genel Müdür Yardımcısı Selda Seçkinler Oba, “kalite”yi sadece ürünlerinde değil, sistem ve süreçlerinde de başarı kriteri olarak belirlediklerini anlattı.

