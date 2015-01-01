Renault Grubu'nda global satışlarda artış

Renault markası Avrupa’daki hafif ticari araç pazarında 18 yıllık liderliğini sürdürdü.

Renault Grubu’nun global binek otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2015’te yüzde 3.3 artışla toplam 2.8 milyon araca ulaştı. Ardarda 3 yıldır satış hacmini artırarak yeni satış rekoruna imza atan Renault Grubu’nun global pazar payı yüzde 3.2 düzeyinde ve Avrupa’da pazar payını yüzde 10’un üzerine çıkararak bu yıl da büyüdü. Renault markası Avrupa’daki hafif ticari araç pazarında 18 yıllık liderliğini sürdürdü. Renault Grubu Satış ve Pazarlama Bölüm Başkan Yardımcısı Thierry Koskas, Hindistan ile Çin’deki genişlemelerinin 2016’da hızlanacağını ve tüm bölgelerdeki pozisyonlarını daha da güçlendireceğini kaydetti.