Renault Trucks, Türkiye’de ilk üçü hedefliyor

Yeni yapılanması ile Türkiye’de ticari araçlar sektöründe hedeflerini büyüten Renault Trucks, üst düzey yönetici kadrosuyla sektörü değerlendirdi.

Toplantıya Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Satış Sonrası Direktörü Serkan Karataban, Mali ve İdari İşler Direktörü İpek Puntar, Pazarlama Direktörü Şebnem Uygurtürk, Bayi Geliştirme Direktörü Özgür Fırat ve İnsan Kaynakları Müdürü Burcu Sarıgül katıldı. Sebastien Delepine, “ Türkiye’deki Avrupalı ticari araç markaları arasında ilk üç içerisinde olmayı hedefliyoruz ki çekici pazarında 2017 yılının ilk altı ayına baktığımızda şu anda üçüncü sırada yer alıyoruz” dedi.