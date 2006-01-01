Sabancı Holding’in CFO’su Barış Oran oldu

Sabancı Holding’de uzun yıllardır topluluk bünyesinde önemli sorumluluklar üstlenen Barış Oran, Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevine atandı.

2006’da Kordsa Global’e katılan ve sırasıyla burada İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerini yürüten Oran, 2011’de Sabancı Holding Bütçe, Konsolidasyon ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü, 2013’te Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı oldu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Oran, The University of Georgia’da MBA eğitimini tamamladı.