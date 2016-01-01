Samsung Electronics Cannes LIONS 2016’da 29 ödül kazandı

Samsung Electronics, Cannes LIONS Uluslararası Yaratıcılık Festivalinde “Pazarlama Alanında Yılın En Yaratıcı Şirketi” (Creative Marketer of the Year) ödülü de dahil olmak üzere tam 29 ödül kazandı.

Samsung Electronics Mobil İletişimden Sorumlu Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Younghee Lee, "Samsung'u en sevilen marka haline getirmeye yönelik ana amacımız doğrultusunda anlam taşıyan yenilikler ve insan odaklı pazarlama kampanyaları sunarak, Samsung'un marka felsefesini genişletmeye odaklanmayı sürdüreceğiz” dedi.

