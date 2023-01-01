Samsung Electronics ile SAP’tan ortak yatırım

Samsung Electronics ile SAP, yeni nesil bellek teknolojisinde kullanılacak bellek çözümleri için birlikte kurdukları araştırma merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Samsung’un Güney Kore'deki Hwaseong yerleşkesinde düzenlenen törene, Samsung Electronics’in Bellek Birimi Başkanı Dr. Young-Hyun Jun ile SAP Asya Pasifik Japonya Başkanı Adaire Fox-Martin katıldı. Dünya lideri iki kuruluş arasındaki ortaklığın genişletilmesi kapsamında kurulan araştırma merkezinde, daha hızlı veri işleme ve sayısı hızla artan veriler üzerinde daha kapsamlı analizler gerçekleştirme sağlayan bellek teknolojisinin geliştirilmesi hedefleniyor.