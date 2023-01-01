Samsung Electronics’ten; EVO Plus 256 GB MicroSD

Samsung Electronics, en yeni bellek kartı EVO Plus 256 GB MicroSD’nin duyurusunu yaptı.

Sınıfının en yüksek kapasitesine sahip olan EVO Plus 256 GB, son teknoloji ürünü akıllı telefon ve tabletler, 360 derece video kayıt cihazları, aksiyon kameraları ve drone'larda kullanım için yüksek hız ve genişletilmiş bellek alanı özellikleri sunuyor. EVO Plus 256 GB MicroSD ile kullancıcılar artık, yaklaşık 12 saatlik 4K UHD video veya 33 saatlik Full HD videoyu, mobil cihazları veya aksiyon kameralarıyla bellek kartını değiştirme zorunluluğu olmadan kaydedebilecek.