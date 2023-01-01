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Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge ile hızlı 4.5 G deneyimi

Samsung Electronics’in en yeni ürünleri Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge, Türkiye’de tüketicisiyle buluşuyor.

Cihazlar, şık tasarımı, geliştirilmiş kamerası, su geçirmez yapısı, harici hafız desteği, modern hale getirilmiş yazılım işlevleriyle dikkat çekiyor. Samsung Türkiye Mobil Birimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, “Ülkemizde 1 Nisan’da hizmete girecek 4.5G ağ teknolojisini, Kategori 9 teknolojisi desteklediği için en yüksek hızda kullanmaya imkan tanıyan Galaxy S7 ve S7 edge’i müşterilerimizin beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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