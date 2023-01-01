Samsung The Frame Türkiye’de

Sanatla teknolojinin iç içe geçtiği Samsung “The Frame” TV serisi Türkiye’de satışa sunuldu.

55 ve 65 inç ekran ölçüleriyle sunulan The Frame TV’de, ekranı yağlı boya tablolardan kişisel fotoğraf kitaplığına kadar geniş yelpazede sanat eserleri gösteren bir çerçeveye dönüştüren “Art Mode” (Sanat Modu) özelliği bulunuyor. Böylece TV, UHD kalitesinde görüntüler sunuyor ve kapatıldığında kişiye özel düzenlenebilen bir sanat eserine dönüşüyor. The Frame, odada kimse yokken güç tasarruf moduna geçiyor.