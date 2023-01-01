Samsung’dan tüm aşıklara özel “Aşık Telefonlar” uygulaması

Türkiye’de bir ilke imza atarak, tüm aşıklara yönelik ‘Aşık Telefonlar’ mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Samsung Electronics; Fox TV’nin sevilen dizisi “İnadına Aşk” işbirliğiyle Türkiye’de bir ilke imza atarak, tüm aşıklara yönelik ‘Aşık Telefonlar’ mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamayı kullanan çiftler, tek bir fotoğrafı ortadan ikiye bölerek sevdikleri kişinin ekranına gönderebiliyor ve kilit ekranlarını bu fotoğrafla kullanıma ayarlayabiliyor. Fotoğraflarına en yaratıcı aşk mesajını ve #AsıkTelefonlar, @SamsungTurkiye etiketlerini ekleyerek Twitter’da paylaşan şanslı 2 çift, İnadına Aşk setini ziyaret etme hakkı kazanacak.