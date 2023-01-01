“Satın alma, Garenta’dan kirala”

Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş, günümüzde maliyetleri düşürmek isteyen şirketler için araç satın alma yerine kiralamanın ciddi avantaj sağladığına dikkat çekti:



“100 bin lira değerinde araç satın almak isteyen bir şirket, araç bedelinin dışında, banka kredisi faizi, kasko, trafik sigortası, bakım gibi çok farklı kalemlerde harcamayla karşı karşıya kalacak. Bu da yaklaşık 46 bin lira gibi bir rakam. Oysa aynı şirket araç satın almak yerine kiralamayı tercih etseydi, aynı aracın şirkete 36 aylık maliyeti 36 bin 190 lira olacaktı.”