Sean Yu: Finans teknolojileri KOBİ’ye fayda sağlar

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı finansal yönetim uygulaması olarak hizmet veren Paraşüt’ün Kurucu Ortağı Sean Yu, finans teknolojilerinin KOBİ’lere faydalarını anlattı.

Yu, “İstenilen her yerden erişim sağlayarak, gelir ve giderlerinizi kolayca takip etmenize yardımcı olur. Lisans ve donanım maliyeti yoktur. Harcamalarınızı bilinçli yapabilmenize olanak sağlar. Gelirlerinizin ne zaman geleceğini önceden bilmenizi sağlar. Hayat kurtaran raporlar sunar. Tüm verileri güvenle saklar.”