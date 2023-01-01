Şekerbank’tan çiftçilere masrafsız kredi

Şekerbank, Türkiye’nin dört bir yanında çiftçilerin tarımsal ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaya devam ediyor.

Kırsal hayatın devamlılığı için ‘Aile Çiftçiliği Bankacılığı’ projesi ile bugüne kadar çiftçi ailelere 4 milyar TL’yi aşkın destek sağladıklarını ve köklü şube ağı sayesinde üreticinin yerel ihtiyaçlarına özel çözümler sunduklarını belirten Şekerbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Sabaz, yine üretenin yanında yer aldıklarını söyledi.