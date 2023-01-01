Şekerbank’tan ‘Dükkan Döndüren Paket’

Şekerbank, nakit akışı yıl içinde dönemsellik gösteren, özellikle toptan ve perakende ticaretle uğraşan esnaf ve işletmelere özel ‘Dükkan Döndüren Paket’i geliştirdi.

36 aya varan vadelerle nakit akışına uygun dönemlere göre her yıl dört aya kadar ödemesiz dönemli finansman imkanının sunulduğu pakette, POS ürünlerinde özel avantajlı komisyon oranlarının yanı sıra nakit akışının azaldığı dönemde POS kira bedeli muafiyeti de sağlanıyor. Şekerbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Sabaz, ’Dükkan Döndüren Paket’ sayesinde esnaf ve işletmeleri nakit akışlarındaki beklenmedik dalgalanmalara karşı koruduklarını söyledi.