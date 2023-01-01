Siri ile İşCep’ten havale yapmak mümkün

İş Bankası, Apple’ın “iMessage” adlı mesajlaşma servisi üzerinden sunmakta olduğu İşCep ile para gönderme hizmetinden sonra Siri ile havale seçeneğini de mobil bankacılık uygulamasına ekledi.

İşCep kullanıcıları, Siri ile tanımlı hesaplara tek seferde 500 TL’ye kadar havale yapabiliyor. Siri’ye verilecek “para gönder” komutu ile açılan İşCep uygulaması içinden hızlı ve kolayca havale işlemi gerçekleşiyor. Siri ile İşCep’ten havale yapmak için iOS 10 ve üzeri işletim sistemine sahip mobil cihaza ve en güncel İşCep sürümünün kullanılmasına ihtiyaç duyuluyor.