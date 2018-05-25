Şirketler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nden habersiz

AB vatandaşlarının gizlilik haklarını korumak amacıyla oluşturulan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR-General Data Protection Regulation) 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek.

ESET adına gerçekleştirilen IDC araştırma anketine katılan 700 firmanın yüzde 25’i, GDPR’dan haberleri bile olmadığını iletti. ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu’ya göre GDPR düzenlemesi yalnızca AB merkezli işletmelere odaklanmıyor. Avrupa ülkeleri ile ticari ilişki içinde olan tüm Türk şirketleri, işlerini sürdürebilmek için bu yönetmeliği dikkate almalı.