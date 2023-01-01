Sodexo Yeni İş Arkadaşı ‘Co-Bot’

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, İşyeri Trendleri Raporu’nu açıkladı.

Tüm dünyada çalışanların yeni ‘co-bot’ yani robot iş arkadaşlarıyla tanışması ve işlerini nasıl paylaşacaklarını öğrenmesi gerekeceğine dikkat çekilen raporda; yapay zekanın yön verdiği dördüncü sanayi devriminin, robotların yakın gelecekte yaşama ve çalışma biçimini de tartışma konusunu haline getirdiğine değinildi. Sodexo CEO'su ve İcra Kurulu Direktörü ve Başkanı Michel Landel robot teknolojilerinin insanı değerleri unutturmaması gerektiğini söyledi.