Sodexo’dan entegre hizmet yönetimi

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Genel Müdürü Ahmet Zeytinoğlu, Dünya Tesis Yönetimi Günü’nde Türkiye’de hizmet sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İş dünyasında yeni trendin kurumların yemek, temizlik, teknik hizmetler gibi ihtiyacı olan tüm hizmetleri tek noktadan alması olduğuna değinen Zeytinoğlu, “Biz kuruma özel şekillendirdiğimiz entegre hizmetlerle hem çalışan memnuniyetinin artmasına destek oluyoruz hem de kurumlara yüzde 10’a varan karlılık sağlıyoruz” dedi. Eskiden hizmet sektöründeki en büyük sıkıntının performansın ölçümlenememesi olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Mobil ekip ve benzeri çözümler ile sabit maliyetleri azaltarak tasarruf sağlıyoruz” diye konuştu.