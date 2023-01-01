Speed Medya’dan bir ilk

Reklam verenlerin pazarlama sorunlarını çözmek ve yaptıkları iletişim yatırımlarının karşılığını maksimum seviyede almalarını sağlamak için çalışan Speed Medya, sektörde bir ilke daha imza atarak SpeedApp aplikasyonunu uygulamaya aldı.

SpeedApp uygulaması ile reklam, medya ve pazarlama dünyası profesyonelleri güncel veriyi sade ve anlaşılabilir bir şekilde yanlarında taşıyabilecek. Uygulama; ölçülen kanal rating, gazete tirajları, tam zamanlı ölçülen kanalların günlük rating bilgileri, tematik kanal rating, kanalların günlük rating ve günlük top 100 program listesi gibi birçok veriyi birarada sunuyor.