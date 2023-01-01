Stevie Awards’tan TEB’e ödül

TEB iki ödül birden aldı.

TEB, 10. Stevie Awards kapsamında ‘100 masadan daha büyük finansal hizmet veren çağrı merkezleri’ kategorisinde “Yılın Etkileşim Merkezi” seçilerek “Altın Stevie”, Müşteri Hizmetleri’nde ses teknolojileri uygulamalarıyla ‘En İyi Teknoloji Kullanımı’ kategorisinde “Bronz Stevie” aldı. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, müşteri odaklı hizmet anlayışları ve inovatif yaklaşımlarıyla bu ödülleri aldıklarını belirtti.