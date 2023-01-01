Studio Kaprol Ürünleri Volkswagen Shop’ta!

Dünyaca ünlü Türk moda tasarımcısı Arzu Kaprol’un liderliğinde Studio Kaprol tasarımcıları tarafından tasarlanan ürünler, giyimden, model araca ve hediyelik eşyaya kadar Volkswagen Dünyası’na ait birçok farklı ürünün bulunduğu Volkswagen’in online alışveriş sitesi Volkswagen Shop’ta satışa sunuluyor.

Studio Kaprol tasarımcıları tarafından tasarlanan ve Volkswagen A.G lisansı ile üretilen birbirinden farklı tekstil ve giyim ürünü, site üzerinden satılıyor.