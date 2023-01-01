SunExpress’in çağrıları Turkcell Global Bilgi’de

Turkcell Global Bilgi, SunExpress’e çağrı merkezi hizmeti vermeye başladı.

İşbirliği çerçevesinde çağrı merkezi hizmetlerinin yürütüleceği İzmir lokasyonunda düzenlenen açılış törenine Turkcell Global Bilgi İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Akalın ve SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan katıldı. Turkcell Global Bilgi bundan böyle haftanın her günü 24 saat, Türkçe’nin yanısıra İngilizce ve Almanca dillerinde de SunExpress ile çalışan tüm acentelere özel talep, değişiklik, sistemsel talepler, teknik konularda destek verecek, yolcu memnuniyeti, mağduriyeti adına diğer firmalarla iletişime geçerek bilet düzenleyecek.