TEB’de inovasyon 10 yaşında

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu yılki Akıl Fikir Buluşması’nı ‘Dünya BETA’da-Hazır mıyız?’ temasıyla gerçekleştirdi.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ve TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilsen Altıntaş’ın evsahipliğinde gerçekleşen etkinlikte inovasyon yine ülke gündemine taşındı. Ümit Leblebici, “Hiçbir şey bitmiş veya tamamlanmış değil, sürekli değişimi yaşıyoruz. Her an BETA’dayız, yani sürekli değişimin içindeyiz. İş dünyasında oyunda kalabilmek için bir meydan okuma halinde olmalıyız, yeni fikirlerden beslenerek yenilikçi ürünler tasarlamalı, sürekli geliştirmeli ve yenilenmeliyiz” diye konuştu.