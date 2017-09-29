TEB’den esnafa ‘3 ay ödemesiz’ yaz kampanyası

Türk Ekonomi Bankası (TEB), küçük işletme sahipleri için yaz dönemine özel bir kredi kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında 250 bin TL’ye kadar ticari taksitli kredi kullanan esnaf, ödemesini 3 ay sonra, 48 ay vadeli olarak yapabilecek. TEB şubelerinden başvurulabilen kampanya 29 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek. TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “TEB olarak, küçük işletmelerin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeleri için dört koldan destek sunuyoruz” bilgisini verdi.