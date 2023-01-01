TEB’den ‘Sesli İmza’ ve ‘Sesli Yönlendirme’

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bireysel bankacılık müşterilerinin telefon bankacılığı işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getiren ‘Sesli İmza’ teknolojisini ‘Sesli Yönlendirme’ ile birarada sunarak yeni bir ilke daha imza attı.

Sesli imza teknolojisini hayata geçiren TEB Müşteri Etkileşim Merkezi, müşterilerine sunduğu hizmetleri çok daha hızlı ve kolay hale getiriyor. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, teknolojiyi kullanarak müşterilerinin hayatlarını ve bankacılık işlemlerini kolaylaştırdıklarını belirtti.