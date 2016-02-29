Ticket Restaurant’a geçen firmalar kazanıyor

Ticket Restaurant müşterisi olacak firmalara hediye yemek kuponları kazandırıyor.

Çalışanların hayatını kolaylaştıran ve kurumların verimliliğini artıran çözümler sunan Edenred, yeni kampanyasıyla Ticket Restaurant müşterisi olacak firmalara hediye yemek kuponları kazandırıyor. 29 Şubat 2016 tarihine kadar Ticket Restaurant’a geçen firmalar, 5.000 TL’ye varan hediye yemek kuponlarını kazanma şansı yakalıyor. Ticket Restaurant; firmalara tek fatura kolaylığı ve yüzde 90’a varan vergi avantajı sağlarken firma çalışanlarına ise seçme özgürlüğü sunuyor.