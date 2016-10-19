TKBB Başkanlığı’na Melikşah Utku atandı

Yaklaşık yedi yıldan bu yana Albaraka Türk’te Genel Müdürlük görevini sürdüren Dr. Fahrettin Yahşi, 19 Ekim 2016 tarihi itibariyle görevini Melikşah Utku'ya devretti.

Bu itibarla, Albaraka Türk Genel Müdürü tarafından yürütülen Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanlığı görevi de Melikşah Utku’ya geçmiş oldu. Melikşah Utku, 1968 yılında Ankara’da doğdu. 1990’da Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1992 arasında London School of Economist’te ve 1996-1998 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde iktisadi kalkınma üzerine yüksek lisans yaptı.