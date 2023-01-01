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Tofaş’tan Hack-Auto Engineering

Tofaş’ın kariyer programı “Hack-Auto Kariyer Kampı”, Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında gerçekleşti.


Hack-Auto Kariyer Kampı’na, Türkiye genelinde tüm üniversitelerin ‘Mühendislik Fakülteleri’nde, ‘Makine, Elektrik-Elektronik, Otomotiv, Mekatronik ve Endüstri’ bölümlerinde okumakta olan kişilerle yeni mezunların başvuruları kabul edildi. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen kampa 12 bin aday başvurdu. Bugüne kadar düzenlenen 4 Hack Auto organizasyonunda toplamda 12 yeni mezun mühendisin Tofaş’a işe alımı gerçekleşti. Hack Auto Kariyer Kampı etkinlikleri 2017 yılında da düzenlenmeye devam edecek.

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