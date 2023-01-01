TP-LINK’in yeni Kurumsal Ağ Çözümü: EAP110

TP-LINK, restoran, otel, okul, AVM gibi işletmelerde tavana monte edilerek kolayca kullanılabilen EAP serisi ağ çözümünün yeni modelini duyurdu.

EAP serisinin daha uygun fiyatlı yeni modeli EAP110, kolay yönetilebilmesi nedeniyle özellikle küçük ve orta boy işletmeler için ideal bir çözüm. Seri, hem yönetim kolaylığı hem de sıkı güvenlik özellikleriyle kurumların beklediği bir çözüm niteliğine sahip. Pasif PoE (Power ower Ethenet) desteğiyle elektrik hattı olmayan yerlere de monte edilebilen ürün, bu açıdan da esneklik sağlıyor. Ethernet üzerinden güç aktarımı ile her yerde kullanılabilen EAP110, kablosuz ağın sinyalini güçlendirerek daha geniş alana yaymayı sağlıyor.