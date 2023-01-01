Trend Micro, IoT tehditlerini açıkladı

Günümüzün Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosisteminde siber saldırılar, siber suçluların akıllı ev cihazlarına saldırmak için ev ağı routerlarını ele geçirmesiyle çok daha çeşitli ve karmaşık hale geldi.

Trend Micro’nun son raporu geçtiğimiz altı ayda ev ağı routerları yoluyla 1.8 milyondan fazla siber saldırının gerçekleştiğini gösterdi. Bu saldırıların yüzde 8’inde bilgisayar korsanları bir ev cihazına erişip, zararlı yazılımı uzaktan çalıştırarak, şifre gibi gizli bilgileri ele geçirme yöntemine başvuruyor.