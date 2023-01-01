TSKB Kariyer Atölyesi gerçekleştirildi

TSKB’nin, üniversite öğrencilerine gerçek bir bankacılık deneyimi sunduğu ve bu yıl 8’inci kez organize ettiği TSKB Kariyer Atölyesi İstanbul’da gerçekleştirildi.

TSKB Kariyer Atölyesi’ne bu yıl yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin işletme, ekonomi, matematik, endüstri mühendisliği bölümlerinin 4’üncü sınıf öğrencileriyle aynı alanlarda yüksek lisans eğitimi alan toplam 52 öğrenci katıldı. TSKB Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler; “İnsan kaynağımızın sürdürülebilirliği açısından kendi yöneticimizi yetiştirmeye öncelik veriyoruz. Gelecekteki yöneticilerimizin belirlenmesinde Kariyer Atölyesi büyük önem taşıyor” bilgisini verdi.