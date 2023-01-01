TSKB’ye Avrupa Yatırım Bankası’ndan 100 milyon Avro KOBİ kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) 100 milyon Avro tutarında kredi temin etti. Kredi, Türkiye’deki KOBİ’lere ve orta ölçekli firmalara finansman sağlamak amacıyla kullandırılacak. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde 8 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredinin imza törenine Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer, Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Kamu ve Altyapı Yatırımları Finansmanından Sorumlu Bölüm Başkanı Dietmar Dumlich, TSKB Genel Müdürü Özcan Türkakın ve TSKB Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök katıldı. Özcan Türkakın, “İstihdam, üretim ve ihracatta büyük bir paya sahip olan KOBİ’ler için sağladığımız finansal destek artarak devam edecek” dedi.