Türk oyun geliştiricileri, İran pazarına açılacak

‘E-gameshow’, ODTÜ TEKNOKENT’in de desteğiyle oyun sektöründen pek çok yazılımcı ve firmayı buluşturdu.

Etkinlik kapsamında iş geliştirmek için yabancı yatırımcıları alım heyeti kapsamında Türkiye’ye davet eden ODTÜ TEKNOKENT, İranlı firmalarla Türk firma ve yazılımcılarını biraraya getirdi. İran’da “Apple Store” ve “Google Play Store” gibi ana yazılım uygulamalarının olmadığını belirten İranlı yetkililer, İran pazarının bu bakımdan oyun geliştirmeye müsait olduğunu aktardı. İranlı firmalar, ODTÜ TEKNOKENT ve ATOM bünyesinde bulunan oyun firmaları ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi.