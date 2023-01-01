Türk Telekom 175 yıllık koşusuna devam ediyor

Türk Telekom Grubu, kuruluşunun 175. yılını, Ankara’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir resepsiyonla kutladı.

Erdoğan, Türkiye’nin iletişim altyapısına ve dijital dönüşümüne katkılarından dolayı Türk Telekom Grubu’na teşekkür etti. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Hariri, “2023 vizyonu için çıkılan yolculukta Türkiye halkı ve Hükümeti’nin yanında olacağız” dedi. Etkinliğe Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin ve Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan da katıldı.