Türk Telekom 5G teknolojileriyle şehirde

Türk Telekom, Londra'da gerçekleştirilen 5G Dünya Zirvesi’ne katılarak, yeni nesil şehirler ve 5G teknolojileri alanındaki çözümlerini anlattı.

Kongreye Türk Telekom'u temsilen katılan Kurumsal İş Birimi CEO’su Mehmet Ali Akarca, ‘Türkiye’de Yeni Nesil Şehirler’ konulu sunum gerçekleştirdi. Akarca, “Türkiye’nin ilk entegre yeni nesil şehir projesini Karaman’da hayata geçirdik. Devamında Antalya’yı da yeni nesil şehir haline getirdik. Antalya ve Karaman’da kurgulanan yeni nesil şehirler sayesinde, akıllı sistemlerin yer aldığı lokasyonlarda elektrikte ve su kullanımında yüzde 30’a varan tasarruf sağladık” diye konuştu.