Türk Telekom Burulaş işbirliğinde müşteri yüzde 20 kazandı

Türk Telekom, Burulaş ile işbirliğine gitti.

İşbirliğiyle Türk Telekom Prime müşterileri, Bursa Deniz Otobüsleri deniz seferleri, Burulaş Havacılık’ın Gemlik-Haliç arası karşılıklı deniz uçağı seferlerinde ve Helitaksi Bursa-Şişli-Kadıköy-Atatürk Havalimanı karşılıklı seferlerinde yüzde 20 ek indirimden faydalanacak. İndirim, Budo’nun Mudanya-Kabataş seferlerine ek olarak yaz sezonunda başlayacak Erdek-Avşa, İstanbul-Avşa, Bursa-Büyükada ve Büyükçekmece hatlarında da geçerli olacak. Kampanya 30 Eylül’e kadar devam edecek.