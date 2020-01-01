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Türk Telekom Burulaş işbirliğinde müşteri yüzde 20 kazandı

Türk Telekom, Burulaş ile işbirliğine gitti.

İşbirliğiyle Türk Telekom Prime müşterileri, Bursa Deniz Otobüsleri deniz seferleri, Burulaş Havacılık’ın Gemlik-Haliç arası karşılıklı deniz uçağı seferlerinde ve Helitaksi Bursa-Şişli-Kadıköy-Atatürk Havalimanı karşılıklı seferlerinde yüzde 20 ek indirimden faydalanacak.  İndirim, Budo’nun Mudanya-Kabataş seferlerine ek olarak yaz sezonunda başlayacak Erdek-Avşa, İstanbul-Avşa, Bursa-Büyükada ve Büyükçekmece hatlarında da geçerli olacak. Kampanya 30 Eylül’e kadar devam edecek.

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